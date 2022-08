Einheitliches Videokonferenzsystem an Schulen startet nach den Ferien

Hessen. Nach den Sommerferien sollen Hessens Schulen das lange geplante einheitliche Videokonferenzsystem für den Distanzunterricht bekommen. Bei der Einführung hatte es Verzögerungen wegen einer gerichtlichen Auseinandersetzung im Vergabeverfahren gegeben. Nun soll das Tool "Big Blue Button" für Online-Meetings eingesetzt werden, wie der Hessische Rundfunk (hr) am Dienstag berichtete. Das System komme auch in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg zum Einsatz. Erster Schultag in Hessen nach den Sommerferien ist der 5. September.

Bis Ende September soll "Big Blue Button" auf dem hessischen Internet-Schulportal integriert werden, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden mitteilte. Das übernehme das Unternehmen German Edge Cloud aus Eschborn im Main-Taunus-Kreis. Es habe bei einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag erhalten.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte Ende Dezember 2021 entschieden, dass das erste Vergabeverfahren wiederholt werden muss. Zuvor hatte ein unterlegener Anbieter einen Nachprüfungsantrag gestellt. Die Schulen durften in der Zwischenzeit ihre bereits verwendeten Videokonferenzsysteme weiter nutzen.