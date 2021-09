Eine Vorbildfunktion hat Herr Söder so nicht

„Union befeuert Streit mit SPD“, BA vom 15.09.2021

Das Foto dieses Artikels ist gut gewählt, ein diabolisch lauernder Söder. Ich kann verstehen, dass Menschen – oftmals junge – politikmüde werden bei diesen Streitereien. Als ich den Artikel las, dachte ich, so verhalten sich Jugendliche aus Elternhäusern, die keine guten Vorbilder einer kommunikativen Verhaltenskultur erleben: Hau drauf, wühle im Dreck, so fühlt es sich an.

So rückwärtsgewandt wie Herr Söder sind zum Glück nicht mehr viele Menschen. Gerade Junge wollen etwas bewegen, gründen StartUps und haben Ideen– auch für Krisen. Denn wie sagt Max Frisch so schön: „Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“

Eine Vorbildfunktion hat Herr Söder keinesfalls, er steht eher für Zündler, die Meinungsverschiedenheiten eskalieren lassen, wenn sie keine Argumente mehr haben.

Hoffentlich erkennen viele Menschen, dass wir mit dieser Art des Miteinander nicht weiterkommen und schon gar keine Krisen bewältigen werden.

Marion Dingeldey

Bensheim