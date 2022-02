Eine Schule nur für Musik

Gestern habe ich schon erzählt, wie gerne ich Musik höre. Aber ich mache auch sehr gerne selbst Musik. Ein Instrument spielen zu lernen, ist nämlich ein wirklich tolles Hobby. Und es gibt so viele verschiedene Instrumente, die man lernen kann.

Am besten geht das in einer speziellen Schule, einer Musikschule. Die Lehrer dort bringen dir dann Schritt für Schritt bei, wie du dein Instrument spielen kannst. Man besucht die Musikschule aber nicht wie eine normale Schule, also jeden Tag, sondern meistens nur einmal die Woche.

Fred Fuchs © MM

Auch findet der Unterricht nicht in Klassen statt, sondern in sehr kleinen Gruppen. Entweder bist du allein mit dem Lehrer, oder ihr übt zu zweit, zu dritt, zu viert mit dem Lehrer. Dadurch kannst du sagen, welche Lieder du lernen möchtest, und man kann einfacher Dinge wiederholen ohne jemanden aufzuhalten.

In vielen Musikschulen kann man fast jedes Instrument lernen, zum Beispiel Klavier, Trompete, Gitarre, Flöte, Schlagzeug oder Bassgitarre. Und auch, wenn du eine bestimmte Musikrichtung spielen möchtest, kann sich dein Lehrer darauf einstellen und mit dir gemeinsam die Lieder üben, die du lernen möchtest.

Natürlich ist es nicht so leicht, zu lernen, wie man ein Instrument spielt. Aber es macht sehr viel Spaß es zu lernen und zu sehen, wie man Fortschritte dabei macht. fw