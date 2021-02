Bergstraße. „Und was willst du nach der Schule beruflich machen?“ Diese Frage hören viele Schüler an der Bergstraße sicher zu genüge. Ist die Wahl einmal getroffen, fällt die Antwort leicht. Doch der Weg zum Traumberuf ist nicht immer einfach, vor allem in Zeiten von Corona. Deswegen findet auch in diesem Jahr der Ausbildungs- und Studieninfotag statt: am 10. Februar – und zwar online. Eine Premiere. So sollen sich die Schüler trotz Pandemie umfassend informieren und erste Kontakte in der Berufswelt knüpfen können, und Unternehmen geeignete Bewerber für Ausbildungs- und Studienplätze finden.

Die Sonderver-öffentlichung erscheint am Freitag, dem 5. Februar. © Segelken

50 Aussteller sind diesmal dabei

So funktioniert die Teilnahme am achten Ausbildungs- und Studieninfotag Die Veranstaltung findet am, Mittwoch, 10. Februar 2021, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt. Rund 50 Aussteller, darunter viele Arbeitgeber aus der erweiterten Region, Schulen mit vollschulischen Ausbildungsmöglichkeiten, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, Hochschulen/Universitäten, Kammern, Verbände, die Kreishandwerkerschaft und viele mehr. Zielgruppe sind die Schüler der Bergsträßer Schulen aller Schulformen, die sich im Prozess der beruflichen Orientierung befinden. Teilnehmer erhalten Informationen über duale und vollschulische Ausbildungsmöglichkeiten, (duale) Studiengänge, Berufsberatung, Informationen zum Bewerbungsverfahren und über freie Ausbildungsplatzangebote /duale Studienplätze und vieles mehr. Wer teilnehmen möchte, der kann das diesmal online, ganz bequem von zu Hause aus. Der Kern des digitalen Ausbildungs- und Studieninfotages ist in diesem Jahr die neue Webseite www.ausbildung-bergstrasse.de. Am Tag der Veranstaltung einfach auf die Seite gehen und dort in die Livestreams einwählen. Jeder Aussteller betreut einen eigenen Livestream, in den die Besucher sich über das Ausstellerverzeichniseinwählenkönnen. In den Livestreams informieren die Aussteller und die Besucher können über die Chatfunktion Fragen stellen. Zusätzlich gibt die Agentur für Arbeit Tipps zum Bewerbungsverfahren und die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar informiert über duales Studium. Zur Einwahl in die Veranstaltung wird die Postleitzahl der eigenen Schule abgefragt. ssr

Für die Veranstalter – die Heinrich-Metzendorf-Schule, den Kreis Bergstraße, die Stadt Bensheim und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) – war bereits Ende Mai vergangenen Jahres absehbar: Der Ausbildungs- und Studieninfotag 2021 kann diesmal nicht wie üblich in der Metzendorf-Schule stattfinden. Doch ihn ganz ausfallen lassen, das kam nicht in Frage – eine Alternative musste her. „Denn gerade in der Krise ist es wichtig, den Blick in die Zukunft zu richten“, erklärte Landrat Christian Engelhardt in einer Video-Pressekonferenz. „Und Zukunft, das bedeutet vor allem für die Schüler an der Bergstraße auch berufliche Zukunft.“ Soziale Kontakte, aber auch Praktika fallen derzeit entweder ganz weg oder müssen neu gedacht werden. Gerade jetzt sei es daher wichtig, dass die Schüler dennoch eine eigene Vision ihrer Zukunft entwickeln können. „Wir haben beschlossen, den Tag erstmals digital über Microsoft Teams durchzuführen“, so der Landrat, denn damit kennen sich die Schüler durch Homeschooling und co. inzwischen gut aus. Gedacht sei die neue Version des Infotages als „eine Online-Partnerbörse für Unternehmen und Schüler“, so der Landrat mit einem Appell, diese Möglichkeit zu nutzen.

Auf der neu erstellten Website www.ausbildung-bergstrasse.de gibt es gebündelt alle Informationen zu den rund 50 Ausstellern, jeweils mit Links, die zu MS-Teams Video-Konferenzen führen. Nach einer Begrüßung durch die Veranstalter können sich die Schüler zwischen 9 und 14 Uhr online im Chat informieren und mit den passenden Ansprechpartnern austauschen. Auch zu den verschiedenen Wegen ins Berufsleben von der Ausbildung bis hin zum dualen Studium gibt es alle Infos gebündelt auf der Website.

Wer noch unschlüssig ist, wohin für ihn die berufliche Reise gehen soll, der kann sich online von Mitarbeitern der Industrie und Handelskammer (IHK) oder der Agentur für Arbeit beraten lassen, die einen direkt an die passenden Aussteller verweisen. Sowohl für die Schüler als auch die Unternehmen eine Win-win-Situation: So können sie direkt und in entspannter Atmosphäre miteinander sprechen und mit etwas Glück die passende Stelle beziehungsweise den geeigneten Bewerber für die Stelle finden.

Damit auch technisch alles klappt, musste zunächst einmal eine neue Homepage her, die durch den Dienstleister Haas Media erstellt wurde – zusätzlich zur gedruckten Beilage, die schon in den Schulen angekommen ist, damit Schüler und Lehrer umfassend informiert sind und schon im Unterricht darüber sprechen können. Die Beilage mit allen Infos gibt es am Freitag, 5. Februar, im Bergsträßer Anzeiger. Die Möglichkeit, MS Teams für den Austausch der Schüler und Arbeitgeber zu nutzen, hat der Kreis Bergstraße realisiert.

Chance, sich zu entwickeln

Auch Bensheims Bürgermeisterin Christine Klein freut sich darüber, dass der Tag trotz Corona stattfinden kann: „Es ist so wichtig, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, in verschiedene Berufsfelder hineinzuschnuppern.“ Und sie sei zuversichtlich, dass auch viele Schüler das Angebot annehmen.

„Natürlich wäre es uns allen eine Präsenzveranstaltung lieber gewesen“, erklärte Dirk Widuch Geschäftsführer der VhU-Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen. Die Online-Version sei die beste Option in diesen Zeiten. „Außerdem sehe ich es eher als eine Gelegenheit, um sich weiterzuentwickeln.“ Und gerade jetzt sei es wichtig, den Schülern Alternativen aufzuzeigen, damit sie nicht aufgrund fehlender Infos vorsichtshalber im Schulsystem bleiben.

„Für uns ist es normalerweise immer ein Highlight, den Tag alle zwei Jahre in unserer Schule zu stemmen“, betonte Thomas Bährer, Leiter der Heinrich-Metzendorf-Schule. „Trotzdem bin ich froh und auch ein bisschen stolz darauf, den Schülern den Tag digital zu ermöglichen. Ich hoffe, dass die Schüler die Gelegenheit nutzen, um im Chat Fragen zu stellen oder vielleicht sogar die eine oder andere Bewerbung abschicken.“