Chinesische Schriftzeichen an der Tafel, Mäppchen und Schreibhefte auf den Tischen: Dutzende Kinder im Alter zwischen 5 und 16 Jahren nehmen an diesem Samstagvormittag am Unterricht der Chinesischen Sprachschule in Viernheim teil. Die Mädchen und Jungen haben in der Regel mindestens ein chinesisches Elternteil. Grundsätzlich können auch Kinder am Unterricht teilnehmen, die keinen chinesischen

...