  Eine neue „Online-Azubibörse“ für Schüler und Arbeitgeber

Bergstraße. „Und was willst du nach der Schule beruflich machen?“ Diese Frage stellen sich viele Schüler an der Bergstraße. Doch der Weg zum Traumberuf ist nicht immer einfach, vor allem in Zeiten von Corona. Deswegen findet auch in diesem Jahr der Ausbildungs- und Studieninfotag statt: am 10. Februar – und zwar online. Eine Premiere. So sollen sich die Schüler trotz Pandemie umfassend informieren und erste Kontakte in der Berufswelt knüpfen können, und Unternehmen geeignete Bewerber für Ausbildungs- und Studienplätze finden. Veranstalter sind die Heinrich-Metzendorf-Schule, der Kreis Bergstraße, die Stadt Bensheim und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU). Auf der neu erstellten Website www.ausbildung-bergstrasse.de gibt es gebündelt alle Informationen zu den rund 50·Ausstellern, jeweils mit Links, die zu MS-Teams Video-Konferenzen führen. Die Beilage mit allen Infos liegt heute Ihrem Bergsträßer Anzeiger bei. red/Bild: Keller