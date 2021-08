Eine Musikrichtung mit vielen Spielarten

Jazz (sprich: Dschähs) ist eine vielseitige Musikrichtung, die vor etwas mehr als 100 Jahren, um das Jahr 1915 entstand. Die Musik war zunächst eine Mischung aus afrikanischen Rhythmen und in Europa und den USA verbreiteten Tonleitern. Ursprünglich wurde Jazz auch vornehmlich auf europäischen Instrumenten – wie Blasinstrumenten, Klavier, Gitarre und Kontrabass – gespielt. Anders als in der klassischen europäischen Musik werden die Instrumente jedoch anders genutzt.

Es ist sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, den Begriff „Jazz“ eindeutig zu erklären. Die Musikrichtung hat sich in sehr vielen verschiedenen Wegen entwickelt, wodurch sehr viele unterschiedliche Arten von Jazz entstanden.

Fred Fuchs © MM

In den 1910er Jahren entstand in der amerikanischen Stadt New Orleans in Louisiana der New-Orleans-Jazz. Viele Musikforscher sehen diesen als den ersten wirklichen Jazz-Stil an. Er entstand aus der Vermischung der Musik, die von Marschkapellen gespielt wurde, und Kirchenliedern sowie der Musik von Blues-Bands.

Einer der bekanntesten Musiker des New-Orleans-Jazz war Louis Armstrong, der in sehr vielen Stilen des Jazz seine Finger im Spiel hatte. Man kann den New-Orleans-Jazz an einer Trompete erkennen, die die Hauptstimme des Liedes bildet und dabei von den anderen Instrumenten begleitend umspielt wird.

Da es damals noch normal war, dass weiße und afroamerikanische Bands nicht gemeinsam spielten und der New-Orleans-Jazz sich auf afroamerikanische Musiker zurückführen lässt, begannen Bands mit weißen Musikern ihre eigene Interpretation des New-Orleans-Jazz zu spielen. Diese Variante war glatter und harmonischer als ihr Vorgänger und wurde unter dem Begriff „Dixieland-Jazz“ sehr bekannt. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.