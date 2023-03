Eine Meisterschaft für Brettspiele

Liebe Kinder, gegen Langeweile hilft wenig so gut wie ein spannendes Brettspiel. Und da es davon sehr viele gibt, ist dabei auch sicher immer für jeden etwas dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wusstet ihr aber, dass es auch Wettkämpfe im Brettspiele Spielen gibt? Zum Beispiel die „Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel“. Die findet dieses Jahr an Orten in ganz Deutschland statt. Unter anderem auch in der Spielerei in Zwingenberg. Dort fand am Wochenende eine Runde der Vorausscheidung für das Turnier statt.

Bei der Meisterschaft spielen Teams, die aus vier Spielerinnen und Spielern bestehen, gegeneinander in verschiedenen Brettspielen. Vielleicht kennt ihr ja einige davon. Die vier Brettspiele, die dieses Jahr in der Vorausscheidung gespielt werden, sind: „Flügelschlag“, „Die Taverne im tiefen Thal“, „Splendor“ und „Port Royal“.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Grundschule Elmshausen Grundschule Elmshausen bietet eine Brettspiel-AG an Mehr erfahren Britische Royals Charles-Enkelin Lilibet in Kalifornien getauft Mehr erfahren

Bei „Flügelschlag“ spielt ihr Vogelbeobachter und müsst möglichst viele verschiedene Vogelarten entdecken.

Bei „Die Taverne im tiefen Thal“ müsst ihr eine ebensolche Taverne, also ein Gasthaus, ausbauen und dafür sorgen, dass immer genügend Gäste da sind und die auch genug zu trinken haben.

„Splendor“ ist ein Brettspiel, bei dem es darum geht, der beste Edelsteinhändler zu sein. Dafür müssen Handelsrouten gebaut, Minen gekauft und Transporte organisiert werden.

Und bei „Port Royal“ geht es mit einer Bande Piraten hinaus aufs offene Meer. Zuerst müsst ihr eure Crew anheuern, auf Expeditionen aufbrechen und große Reichtümer finden.

Jeder kann bei der Vorausscheidung mitmachen, aber nur die besten 32 Mannschaften kommen in die nächste Runde und haben die Chance ins Finale einzuziehen und es zu gewinnen. fw