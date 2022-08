Eine Mama auf Abruf

Bergstraße. „Da bin ich. Eine Frau mit einer Geschichte“, das sind Worte, die Nicole Binuya über sich selbst auf ihrer Instagram-Seite schreibt. Ihre knapp 3500 Follower lässt sie, soweit ihre spärliche Zeit es zuletzt, private Einblicke in ihren Alltag haben. Binuya ist seit zweieinhalb Jahren Belegschaftsmutter und bietet Kindern im Alter von null bis neun Jahren für einen bestimmten Zeitraum ein Zuhause.

„Von wenigen Wochen bis zu neun Monaten hatten wir schon Kinder bei uns“, sagt sie. Das sei immer unterschiedlich und situationsabhängig, bis das Jugendamt eine passende Pflegefamilie gefunden habe oder das Kind vielleicht in die eigene Familie zurückkann. Recht jung (20 Jahre) wurde die heute 35-Jährige zum ersten Mal Mutter und sei direkt in das „Elternsein“ mit erschwerten Bedingungen gesprungen. Ihr erster Sohn kam mit dem Treacher-Collins-Syndrom zur Welt und konnte nicht selbstständig atmen. „Plötzlich stand die Welt Kopf“, schreibt Binuya zu Beginn einer ihrer Instagram-Beiträge. Die Geburt sei nicht einfach gewesen, das Baby habe sie erst mal nicht zu Gesicht bekommen.

Es habe eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis die Ärzte auf sie zukamen. „Funktionieren denn alle Organe?“, schreibt sie weiter, „Sie antworteten mit ‚Ja‘. Daraufhin sagte ich nur okay, alles andere bekommen wir hin.“ Bis zum heutigen Tag erscheint dieser unerschütterte Optimismus und Kämpfergeist Binuya nicht verlassen zu haben. Sie bekam noch drei weitere Kinder. „Von Beginn an, vielleicht auch gerade durch die Behinderung meines ersten Kindes, spürte ich, ich möchte auch anderen Kindern helfen“, erklärt die Hirschbergerin.

Kurz vor der Pandemie

Länger als ein Jahr dauerte der Prozess, eine Bereitschaftspflegefamilie zu werden. „In der Anfangszeit von Corona haben mein Mann und ich einen Informationsabend vom Jugendamt Kreis Bergstraße besucht. Bis dato wussten wir noch nicht, was genau für uns in Frage kommen würde. Dauerpflege, Adoption oder Bereitschaftspflege. Das Letztere wurde es schließlich.

„Nach der Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt wurden wir über ein Jahr lang auf Herz und Nieren geprüft. Die ganze Familie“, beschreibt Binuya die Anfänge. Das intensive Kennenlernen, besonders die leiblichen Kinder und die Lebensumstände seien von enormer Bedeutung.

Die Bereitschaftspflegemutter beschreibt es sensibilisiert: „Die Pflegekinder kommen oftmals aus schwierigen Verhältnissen. Kennen keinen geregelten Alltag, bunkern Essen, weil sie es zu Hause nicht bekommen haben, oder sind Nähe nicht gewohnt.“

Drogen, zerrüttete Familienverhältnisse, Missbrauch – die Liste der Gründe ist lang. Umso wichtiger, dass die Zwischenstation Bereitschaftspflege geordnet ist und ein behütetes Umfeld darstellt. 24 Stunden, 7 Tage die Woche habe die vierfache Mutter das Telefon an ihrer Seite. Vorausgesetzt, die angemeldeten Pflegeplätze sind noch frei. Aktuell seien es zwei. „Ein Bereitschaftsarzt bekommt bei weitem mehr Geld dafür, erreichbar und auf Abruf zu sein“, erklärt Binuya mit einem Schmunzeln, „das ist leider nicht zu vergleichen mit der Bereitschaftspflege.“ Der Anruf kann zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen. „An einem Tag wollten wir gerade das Haus verlassen, zwei meiner Kinder saßen bereits im Auto und dann kam der Anruf.

Spontanität gefragt

Das Jugendamt fragte dann, ob ich sofort kommen könnte, um ein Kind zu uns zu holen.“ Die Pflegekinder haben bei der Familie Binuya ein eigenes Zimmer. Das sei sowohl für die betroffenen als auch die eigenen Kinder wichtig. „Wenn es mal ein noch sehr kleines Kind oder Baby ist, dann schläft es selbstverständlich bei mir“, sagt sie.

Gerade die leiblichen Kinder wurden von Anfang an in alle Entscheidungen mit einbezogen. Bis zum heutigen Tage suchen die Bereitschaftspflegeeltern regelmäßig das Gespräch mit den Kindern, und bei Bedarf gäbe es eine Exklusivzeit mit einem Elternteil. „Und dennoch komme auch ich an meine Belastungsgrenzen. Wie bei jeder Mutter wird es mir mal zu viel. Auch wir haben schlechtere Tage. Aber das gehört dazu. Dann spreche ich das an und sage, es läuft so grad nicht, oder nehme mir mal eine kurze Auszeit“, gibt die 35-Jährige offen zu.

Gerade in ihrem Ehemann findet Binuya große Unterstützung. Und trotzdem möchte sie, so lang es für sie und ihre Familie tragbar ist, weiterhin als Bereitschaftspflegemutter tätig bleiben. Der Bedarf an Bereitschaftspflegeeltern sei groß und wachse stetig. Das bestätigt auch Matthias Edel, Leiter der Pflegekinder-, Adoptionsdienst und Jugendgerichtshilfe Kreis Bergstraße. jlu/ü