Eine Landkarte in drei Dimensionen

Liebe Kinder, im Internet kann man viele verschiedene Sachen machen. Ich habe zum Beispiel gerade einen Spaziergang durch Bensheim gemacht und mir dabei die Häuser der Stadt angeschaut. Dann habe ich mir die Wälder beim Felsenmeer angeschaut und war anschließend in den Weinbergen bei Heppenheim. Und das alles ganz gemütlich von zuhause aus.

Auf der Internetseite „Südhessen in 3 D“ kann man das nämlich ganz einfach machen.

Dort gibt es eine riesige Landkarte von ganz Südhessen und damit eben auch von der Bergstraße und dem Odenwald. Auf dieser Karte kann man sich dann umher bewegen und sich die verschiedenen Orte in 3 D anschauen. 3 D bedeutet, dass die Karte in drei Dimensionen ist. Normale Landkarten haben nur zwei Dimensionen. Ihr könnt sie euch von oben nach unten anschauen und von links nach rechts. Die dritte Dimension ist dann die Höhe. Auf der 3 D-Karte kann man richtig sehen, wie hoch die Berge, Häuser und Bäume sind, die es in unserer Heimat gibt.

Am besten probiert ihr es selbst einmal aus und schaut es euch mit eigenen Augen an. Ziemlich sicher könnt ihr dann auf der Karte auch euer eigenes Haus finden oder euch euren Schulweg anschauen.

Die Karte findet ihr unter https://suedhessen-in-3d.de. Viel Spaß damit! fw