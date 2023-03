Eine Künstlerin, die alle Farben liebt

Bergstraße. Ein bunt bemalter Engel, dessen Kleider und Flügel abstrakte Formen zieren, komplexe Farbkombinationen und eine originelle Frisur – wer im „Ideen-Reich“ der Behindertenhilfe Bergstraße ein solches Stück in den Händen hält, der kann sich sicher sein: Dieses Unikat hat Jacqueline Roos gezaubert. Die talentierte 24-Jährige hat das Down-Syndrom, weshalb die Behindertenhilfe sie zur diesjährigen Botschafterin des Welt-Down-Syndrom-Tags ernannt hat.

Eine Botschafterin

Der 21. März wurde im Jahr 2012 von den Vereinten Nationen (UN) offiziell zum Welt-Down-Syndrom-Tag erklärt, um das öffentliche Bewusstsein für die Thematik des Down-Syndroms zu steigern. Der 21. 3. wurde dabei keinesfalls zufällig ausgewählt. Die Zahlen 21 und 3 stehen dafür, dass bei den betreffenden Menschen das Chromosom 21 nicht doppelt, sondern dreifach vorkommt. Jedes Jahr an diesem Tag stellt die Behindertenhilfe Bergstraße Mitarbeiter mit Down-Syndrom als Botschafter vor.

Am heutigen Welt-Down-Syndrom-Tag stehen bei der Behindertenhilfe Bergstraße diejenigen Menschen im Fokus, die dieses zusätzliche Chromosom besitzen, allen voran die diesjährige Botschafterin Jacqueline Roos, deren berufliche Laufbahn in der Einrichtung nach dem Besuch des Evangelischen Kindergartens in Einhausen und der Christophorus-Schule in Mühltal anfing.

Sie begann ihre Ausbildung im Berufsbildungsbereich der Behindertenhilfe. In diesem Bereich wird im Rahmen eines Eingangsverfahrens geprüft, ob für die jeweilige Person die Werkstatt für behinderte Menschen ein geeigneter Arbeitsplatz ist und welche Fähigkeiten der Maßnahmeteilnehmer bereits mitbringt. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Grundlage für die weitere berufliche Bildung, die auf 24 Monate angelegt ist. Personenzentrierte Maßnahmen stärken die Teilnehmer in ihrer beruflichen, persönlichen und lebenspraktischen Entwicklung. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Eingliederungsmöglichkeit in einer Werkstatt oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Jacqueline Roos hat ihre Zeit im Berufsbildungsbereich genutzt, um Praktika in der Wäscherei in Lorsch und im „Ideen-Reich“ in Bensheim zu absolvieren. Das „Ideen-Reich“, ein kleiner Laden im Pavillon an der Darmstädter Straße in Bensheim-Auerbach, verziert und verkauft Eigenprodukte aus der Bensheimer Schreinerei der Behindertenhilfe, darunter vor allem bunt bemalte Dekorations- und Geschenkartikel aus Holz.

Jedes Werk ein Unikat

Schon während des Praktikums hat Jacqueline Roos ihre Liebe zum Gestalten der Produkte entdeckt – und so war es kein Wunder, dass sie sich dazu entschieden hat, dem „Ideen-Reich“ treu zu bleiben. Vier Jahre ist das inzwischen her – und noch immer macht die Arbeit großen Spaß. Dabei entwickelt die junge Frau sich stets weiter, lässt in ihrer künstlerischen Freiheit richtige Serien entstehen.

„Es gibt kein Produkt, das Jacqueline noch nicht bemalt hat“, bemerkt Gruppenleiterin Elke Frindt und freut sich mit der Künstlerin, wenn Kunden explizit nach Jacqueline Roos‘ Werken fragen. Bei den Holzarbeiten endet es aber nicht; auch bei den Frisuren der beliebten Engel der Behindertenhilfe bringt die 24-jährige Bensheimerin sich ein und zaubert wahre Kunstwerke auf die erst kahlen Köpfe der hölzernen Figuren.

Neben der Kunst, die sie an ihrem Arbeitsplatz, in den arbeitsbegleitenden Maßnahmen und in ihrer Freizeit produziert, geht Jacqueline Roos schwimmen, schreibt und singt gerne, Konzert- und Musicalbesuche inklusive. Außerdem verbringt sie viel Zeit mit ihrer Familie und Freund Marco, der ebenfalls bei der Behindertenhilfe beschäftigt ist, allerdings auf einem betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz. Das Paar sieht sich häufig und geht gerne zusammen ins Kino; wenn ein Treffen nicht möglich ist, wird telefoniert.

Kunst auf Papier und Leinwand

Jacqueline Roos malt nicht nur auf den Herzen, Vogelhäusern und anderen „Ideen-Reich“-Produkten; ihre Kunst findet sich auch an Wänden. Der aktuelle Kalender „Kunst kennt keine Behinderung“ der Behindertenhilfe zeigte im Februar ihr Bild „Blumenwiese“ – und auch im Landratsamt in Heppenheim hängt ein von ihr gestaltetes Bild, eines der Favoriten von Landrat Christian Engelhardt.

Pünktlich zum Welt-Down-Syndrom-Tag sollen nun mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, Jacqueline Roos‘ bunte Kunst kennenzulernen. Dafür organisiert die Behindertenhilfe eine Ausstellung in der eigenen Galerie „Kunst-Reich“ in der Darmstädter Straße 148 in Bensheim-Auerbach.

Am heutigen 21. März wird die Ausstellung in der inklusiven Galerie an der B 3 um 10 Uhr eröffnet. Interessierte sind willkommen, sich die Kunstwerke zwei Wochen lang anzusehen. Geöffnet ist die Galerie zu diesem Anlass montags bis donnerstags von 9.30 bis 16 Uhr und freitags von 9.30 bis 14 Uhr. Zusätzlich öffnen „Ideen-Reich“ und „Kunst-Reich“ am Samstag, 1. April, von 10 bis 15 Uhr. Die Künstlerin wird regelmäßig zugegen sein. red