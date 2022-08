Eine eigene Stadt nur für Kinder

Das Leben von Erwachsenen und Kindern unterscheidet sich in manchen Teilen. Vor allem das Ausüben von verschiedenen Berufen spielt dabei die größte Rolle. In Lindenfels konnten Kinder jetzt einmal selbst kennenlernen, wie es ist, verschiedene Berufe auszuüben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und zwar in der „City“ im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels. Die „City“, das ist Englisch und bedeutet Stadt, ist wie eine richtige Stadt, aber eben nur für Kinder. Es gibt Gesetze, eine eigene Währung, also eigenes Geld nur für die „City“, und viele verschiedene Berufe.

Fred Fuchs © MM

So konnte beim Bäcker frisches Brot gebacken werden, bei der Polizei die Stadt beschützt werden oder beim Radio Interviews geführt und Musik abgespielt werden. Auch beim Juwelier konnte gearbeitet werden, um Schmuck herzustellen oder es konnte sich bei der Tierpflege um verschiedene Tiere gekümmert werden.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Beauner Platz Der Bensheimer Sommer ist Geschichte Mehr erfahren

Das Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels befindet sich im Wald und bietet viel Platz zum Spielen und Übernachten. Daher wird es häufig als Ziel für Klassenfahrten genutzt. Vielleicht ward ihr ja selbst schon einmal da.

Albert Schweitzer war ein Mensch, der von 1875 bis 1965 lebte. Zusammenfassend kann man ihn als „Denker“ bezeichnen. Er beschäftigte sich während seines Lebens nämlich mit vielen verschiedenen Dingen. Musik, Religion, Medizin und Philosophie. Er gründete ein Krankenhaus in Afrika und machte sich Gedanken, wie man Frieden schaffen könnte. Krieg lehnte er komplett ab. Das nennt man Pazifismus. fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs gibt es auf unserer Webseite: www.bergstraesser- anzeiger.de