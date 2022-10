Ministerpräsident Boris Rhein warb vor der Wahl der Direktkandidaten zur Landtagswahl in bensheim auch für Gastgeberin Birgit Heitland – was er ausdrücklich nicht als Einmischung eines Landeschefs in Kreisverbands-Angelegenheiten verstanden wissen wollte. Als er sie kennenlernte, sei Heitland Stadtverordnetenvorsteherin in Zwingenberg gewesen, erinnerte er sich. „Sie ist eine der fleißigsten Abgeordneten und hat das Herz am rechten Fleck“, brach er eine Lanze für die Parteifreundin. kbw

