Eine bunte Lichter-Show im Himmel

Am Freitag gab es in Lindenfels ein großes Feuerwerk. Die Stadt im Odenwald wurde nämlich vor 900 Jahren das erste Mal offiziell in einem Dokument erwähnt und feierte daher ihren „Geburtstag“.

Ein Feuerwerk wird zu feierlichen Anlässen gezündet. Der bekannteste Anlass ist Silvester. Aber auch zu großen Festen gibt es häufig Feuerwerke zu sehen.

Bei einem Feuerwerk werden Raketen gezündet, die hoch in die Luft fliegen. Die Raketen sind nämlich mit zwei verschiedenen Ladungen gefüllt. Zum einen ist da das Schwarzpulver. Die Raketen stecken in einem Rohr und werden angezündet. Das Schwarzpulver katapultiert dann beim Zünden die Rakete in die Luft. Dort oben angekommen verbrennen die anderen chemischen Stoffe, die sich in der Rakete befinden und es gibt das bekannte bunte Bild im Himmel. Verschiedene chemische Stoffe verbrennen nämlich in unterschiedlichen Farben. So werden die Stoffe gemischt, damit das Feuerwerk möglichst bunt wird.

Die ersten Feuerwerke der Welt gab es vermutlich vor 1000 Jahren in China.

Feuerwerke sind allerdings auch immer mit einer Belastung für die Umwelt verbunden. Tiere erschrecken sich vor dem lauten Knallen und es wird sehr viel sogenannter Feinstaub in der Luft freigesetzt – ungefähr 4500 Tonnen im Jahr; und das nur in Deutschland. Umweltfreundliche Alternativen sind zum Beispiel Drohnen-Shows, die auch richtig toll aussehen und mit denen sich sogar sich bewegende Bilder in den Himmel zaubern lassen. Mir und meinen Freunden und Freundinnen im Wald gefällt das besser. fw