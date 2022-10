Einbruch in von Fastnachtsclub als Lager genutzten Bunker in Viernheim

Viernheim. Einen vom Bürstädter Fastnachtsclub BFC 1978 e. V. als Lager genutzten Bunker in der Feldgemarkung im Bereich des Lorscher Wegs in Viernheim, haben Unbekannte zwischen dem 9. und 16. Oktober aufgebrochen.

In dem Bunker lagert der Verein zahlreiche Requisiten und sonstige Gegenstände, wie die Polizei berichtet. Was genau die Kriminellen gestohlen haben, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.