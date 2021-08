Einbruch in Supermarkt / Tabakwaren im Wert von über 800 Euro gestohlen

Weinheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Großsachsener Straße verschafft und Tabakwaren im Wert von mehr als 800 Euro gestohlen. Der oder die Täter hebelten - wie die Polizei berichtet - die Eingangstür auf und gelangten so in das Ladeninnere. Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

