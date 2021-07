Einbruch in Schulbibliothek

Darmstadt. In der Zeit zwischen Samstag und Montag hatten es Einbrecher auf die Bibliothek einer Schule an der Nieder-Ramstädter-Straße, Ecke Poepperlingweg, in Darmstadt abgesehen. Die Täter schlugen nach Polizei-Angaben eine Fensterscheibe des Gebäudes ein, gelangten auf diesem Weg in die Räume und suchten nach Wertvollem. Auf ihrer Suche wurden zwei weitere Scheiben beschädigt. Ob die Kriminellen fündig wurden, das ist noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

