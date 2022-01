Einbruch in Restaurant in Pfungstadt / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt. Ein Restaurant in der Straße "Zu den Sportplätzen" ist in der Nacht zum Samstag (1.1.) in das Visier Krimineller geraten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten kurz nach Mitternacht unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Gaststätte, wie die Beamten berichten. Dort entwendeten die Einbrecher unter anderem einen Laptop und mehrere Spirituosen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Ermittler des Kommissariats 42 bei der Polizei in Pfungstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

