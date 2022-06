Einbruch in Kompostierungsanlage in Pfungstadt-Eschollbrücken

Pfungstadt-Eschollbrücken. Eine Kompostierungsanlage in der Crumstädter Straße in Pfungstadt-Eschollbrücken ist im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (18.6.) und Montag (20.6.) in das Visier Krimineller gerückt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei verschafften sich die Täter unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Gelände. Im Anschluss machten sie sich an einem dortigen Dieseltank zu schaffen und erbeuteten über 1000 Liter Diesel. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.