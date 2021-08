Einbruch in Imbiss / Zeugen gesucht

Darmstadt. In einen Imbiss in der Dieburger Straße ist in der Nacht zum Samstag (14.8.) eingebrochen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 2.30 und 3 Uhr unter Gewalteinwirkung ins Innere gekommen. Beute haben die Täter nach jetzigem Stand nicht gemacht, woraufhin sie flüchteten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

