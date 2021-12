Einbruch in Geschäft für Gartentechnik

Darmstadt. Am Donnerstagabend (9.12.) haben noch unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Gartentechnikgeschäfts in der Mainzerstraße eingeschlagen und sich Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft.. Gegen 21 Uhr wurde der Alarm des Ladens ausgelöst und schlug die Täter mutmaßlich in die Flucht. Ob sie zuvor noch Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

