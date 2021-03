  Einbruch in Firmengebäude

Heppenheim. Das Büro eines Firmengebäudes in Heppenheim in der Straße "An der Autobahn" suchten sich Unbekannte am Samstagabend (20.03.) gegen 22 Uhr für einen Einbruch aus. Zunächst warfen die Kriminellen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. In dem Büro durchsuchten sie anschließend mehrere Schränke und flüchteten nach der Tat unerkannt. Die ungebetenen Besucher verursachten einen Schaden von rund 800 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

