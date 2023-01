Einbruch in Bensheimer Einfamilienhaus

Blaulicht. Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Dammstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die ungebetenen Gäste am Donnerstag (19.1.), im Zeitraum zwischen 8 und 17 Uhr, eine Tür des Anwesens auf. Sie gelangten ins Innere und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Was sie alles erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

