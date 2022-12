Einbruch in Amtsgebäude der Stadt Heidelberg

Heidelberg. In ein Dienstgebäude der Stadt Heidelberg ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelten Unbekannte in der Gaisbergstraße 7 mehrere Türen zu den Räumen des Vermessungsamtes und des Tiefbauamtes auf und entwendeten neben Bargeld auch ein hochwertiges Fahrrad der Marke Canyon sowie eine Kaffeemaschine. Der Diebstahlschaden wird in einen hohen vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06221–18570 zu melden.

