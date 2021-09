Einbrecher verschwanden ohne Beute

Modautal. Offenbar haben am Montag in der Zeit zwischen 6 und 17 Uhr ungebeten Gäste ein Mehrfamilienhaus an der Lützelbacher Straße in der Gemeinde Modautal betreten, über das Treppenhaus den zweiten Stock aufgesucht und dort eine Wohnungstür aufgebrochen, berichtet die Polizei. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Ob die Täter in die Räume gelangten oder im Vorfeld von ihrem Plan abließen, weil sie möglicherweise gestört wurden, das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen am Tatort oder in der Nähe des Tatortes aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06151/969-0).