Viernheim. Einbrecher haben am Dienstagabend (15.02.) gegen 22.45 Uhr die Haustür zu einem Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Lamberth-Straße,in Viernheim aufgebrochen. Als sie daraufhin das Haus betraten, bemerkten sie offensichtlich, dass sich noch Personen im Haus befanden. Ohne etwas zu stehlen traten sie den Rückzug an und hinterließen nichts, außer einem Sachschaden.an der Haustür.

