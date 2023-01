Einbrecher stehlen Schmuck und Geld  in Viernheim

Kreis Bergstraße. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Viernheimer Rheinstraße geriet am Sonntag, 8. Januar, in der Zeit zwischen 12.30 und 19.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten die Balkontür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher die Wohnung. Sie entwendeten laut Polizeibericht Geld und Schmuck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060. pol