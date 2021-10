Einbrecher stahlen Schmuck

Bickenbach. Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung eines Einbruchs helfen können. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, suchten Kriminelle am Samstag in der Zeit zwischen 13.30 und 23 Uhr ein Einfamilienhaus an der Alsbacher Straße in Bickenbach heim. Mit einem Stein warfen die Täter ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zugang zu dem Anwesen. Auf der Suche nach Beute wurden sie fündig und entwendeten Schmuck. Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 1100 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise, die der Aufklärung der Tat beziehungsweise der Ergreifung der Täter dienen, werden von den ermittelnden Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren