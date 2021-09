Einbrecher stahlen E-Bikes und Lastenräder

Darmstadt. Auf mehrere Lastenräder und E-Bikes im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Montag (6.9.) und Dienstag (7.9.) abgesehen. Über eine rückwärtig gelegene Tür haben die Täter sich Zugang zu dem Verkaufsraum des Fahrradgeschäftes an der Otto-Röhm-Straße in Darmstadt verschafft und ihre Beute abtransportiert. Für den Abtransport nutzten die Täter mutmaßlich ein Fahrzeug. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Kollegen von der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer: 06151/9690).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1