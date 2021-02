Bergstraße. Rund 200 Euro Wechselgeld erbeuteten Einbrecher am Mittwoch aus einem Lampertheimer Bäckereibetrieb in der Otto-Hahn-Straße erbeuten. Die Täter haben dafür zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr die Tür zur Produktionsstätte und zum Büro aufgehebelt. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt in dem Fall weiter und nimmt unter der Rufnummer 06252 / 7060 Zeugenhinweise entgegen. pol