Einbrecher machen Beute in Lampertheim

Lampertheim. Zweimal wurden bei der Polizei am Dienstag (27.) Fälle von Wohnungseinbrüchen in Lampertheim angezeigt.

Während die Täter sich mittels Brechstange zwischen 13.30 und 18 Uhr zu einem Eigenheim im Eichenweg in Neuschloß Zugang verschafften und dort anschließend Geld erbeuteten, ist bei der anderen Tat in der Anne-Frank-Straße noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Hier wurde zwischen dem 22. und 27. Dezember über die Terrasse in ein Haus eingebrochen.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.