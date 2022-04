Einbrecher lösten Alarmanlage aus

Zwingenberg. Möglicherweise hat ein schriller Alarmton Einbrecher am Samstag davon abgehalten, Wertsachen aus einem Einfamilienhaus an der Straße „Im Alten Graben" zu stehlen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen: Die Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag über den Garten ans Haus herangepirscht. Dort wurden die Terrassentür und die Tür zum Wintergarten aufgebrochen. Nach erster Durchsicht wurde jedoch nichts gestohlen.

Die Ermittlungen zu dem Einbruch hat die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/ 22) übernommen. Die Ermittler suchen mögliche Zeugen und erbitten Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0. Überdies nimmt die Polizei-Pressestelle den Fall zum Anlass, um zu fragen:

Haben Sie sich auch schon mit dem Gedanken beschäftigt, wie Sie sich effektiver gegen Einbrecher schützen können? Informieren Sie sich unverbindlich bei den Fachberatern der Polizei. Der Service ist kostenlos, individuell und produktneutral. Kontaktaufnahme unter 06151/969- 40444.