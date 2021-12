Einbrecher lösen Alarm in Bürogebäude aus

Bensheim. Der Einbruchsalarm einer Firma im Neuwiesenfeld wurde am Samstag um kurz vor 1 Uhr ausgelöst. Kriminelle stiegen über ein aufgebrochenes Fenster im ersten Obergeschoss in die Büroräume. Auf der Suche nach Beute durchstreifen sie mehrere Büros und brachen zwei weitere Türen auf.

Dabei wurde letztendlich der Alarm ausgelöst. Ob etwas fehlt, steht noch nicht fest. Beobachtungen und Hinweise zu dem Fall nimmt die Kripo (K 21/22) in Heppenheim entgegen, Telefon: 06252 / 7060.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren