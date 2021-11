Einbrecher ließen Fahrzeugkennzeichen mitgehen

Lorsch. Büro- und Lagerräume einer Firma an der Lorscher Marie-Curie-Straße in Lorsch wurden am vergangenen Wochenende von bislang unbekannten Kriminellen heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, machten sich die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand unter Einwirkung von Gewalt an dem Gebäude zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach potentieller Beute. Nach jetzigem Kenntnisstand erbeuteten sie unter anderem zwei Fahrzeugkennzeichen "HP-HS 1611" und "M-ZW 1072". Ob sie noch weitere Gegenstände entwendet haben, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 erbeten.

