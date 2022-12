Bensheim. Einbrecher drangen am Dienstag (6.) zwischen 15 und 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Wiesengrund“ in Fehlheim ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und erbeuteten im Haus anschließend Geld. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Nummer 06252/7060 zu melden.

