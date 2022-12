Einbrecher in Bürstadt und Zwingenberg unterwegs

Zwingenberg/Bürstadt. Am Dienstag (20.) haben Einbrecher in Zwingenberg und Bürstadt ihr Unwesen getrieben, Schmuck und Geld erbeutet, wie die Polizei berichtet.

Zwischen 14.30 Uhr und 18.15 Uhr verschafften sie sich im Ortsteil Zwingenberg-Rodau gewaltsam Zugang in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort suchten die Täter nach Beute, wurden fündig und flüchteten mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

In Bürstadt, in der Paul-Ehrlich-Straße, brachen die Kriminellen zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus ein und ließen dort unter anderem Schmuck mitgehen.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.