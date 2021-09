Einbrecher im Keller einer Bensheimer Gaststätte

Bensheim. Eine Gaststätte in der Platanenallee rückte in der Nacht zum Dienstag in das Visier Krimineller. Die Unbekannten gelangten unter Einwirkung von Gewalt in die Kellerräume. Dort hielten sie offenbar Ausschau nach potenzieller Beute, entwendeten jedoch nach jetzigem Kenntnisstand nichts.

Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Kommissariat 21/22 der Polizei in Heppenheim bittet um Kontaktaufnahme von Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

