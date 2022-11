Einbrecher hebeln in Riedrode ein Fenster auf

Bergstraße. Durch ein Fenster, dass sie aufgehebelt haben, drangen Ganoven am Mittwoch in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr in ein Wohnhaus im Bürstädter Stadtteil Riedrode ein. In dem Anwesen in der Straße „Zum Schlinkenwinkel“ durchwühlt die Kriminellen mehrere Schubladen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Offenbar wurde von den ungebetenen Besuchern aber nichts entwendet, berichtete die Polizei gestern.

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 7060. pol