Einbrecher gehen leer aus

Seeheim-Jugenheim. Am Samstagnachmittag haben bislang noch unbekannte Täter versucht, in ein Anwesen des Seeheim-Jugenheimer Ortsteils Malchen einzubrechen – wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, ist es allerdings beim Versuch geblieben. In der Mitteilung heißt es weiter:

Zwischen 14 und 16 Uhr gelangten die Kriminellen vermutlich durch die offenstehende Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus an der Straße „Im Grund“. Mit einem Hebelwerkzeug machten sie sich anschließend an der Wohnungstür der Dachgeschosswohnung zu schaffen. Den Unbekannten gelang es jedoch nicht, ins Innere einzudringen. Ohne Beute suchten sie das Weite, an der Tür und dem Rahmen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt? Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

