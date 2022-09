Einbrecher flüchten ohne Beute

Zwingenberg. Kriminelle haben am späten Freitagabend versucht, in eine Autowerkstatt an der Rieslingstraße Iin Zwingenberg einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die bislang noch unbekannten Täter gegen kurz vor Mitternacht eine Seiteneingangstür zum Inneren der Werkstatt aufhebeln. Ein Zeuge bemerkte den Einbruchsversuch und schaltete das Licht ein, woraufhin die Eindringlinge von ihrem Vorhaben abließen und über einen Metallzaun die Flucht ergriffen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 bei der Polizei in Bensheim melden.

