Einbrecher flüchten durch ein Fenster in den Garten

Bensheim. Um unerkannt am Mittwoch aus einem Haus in der Sudetenstraße/ Ecke Taunusstraße flüchten zu können, öffneten Einbrecher ein Fenster zum Gartenbereich. Zuvor wurde zwischen 16.30 und 18.30 Uhr über ein Fenster in das Einfamilienhaus eingebrochen.

Es wurden 70 Euro aus einem Geldbeutel gestohlen. Beamte des Kommissariats 21/22 in Heppenheim ermitteln in dem Fall weiter und nehmen unter der Rufnummer 06252/7060 Hinweise entgegen.

