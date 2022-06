Einbrecher flohen nach ihrer Entdeckung über Grundstück

Lampertheim. Noch rechtzeitig wurde am Montagabend (06.06.) in Lampertheim der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Eduard-Feldhofen-Straße auf Einbrecher aufmerksam. Zwei Kriminelle versuchten gegen 22.25 Uhr die Terrassentür aufzubrechen. Als sie bemerkt wurden, flüchtete das Duo über ein angrenzendes Grundstück.

Die bis zu 1,80 Meter großen Männer waren schätzungsweise zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie waren sportlich bekleidet. Einer von ihnen soll eine schwarz/rote Sportjacke getragen haben. Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim, Telefon: 06252/706-0.