Einbrecher erbeuten mehrere tausend Euro in Bensheim

Bensheim. Nach einem Wohnungseinbruch am Berliner Ring am Montagmittag hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 11.20 und 13 Uhr Zutritt zu der Wohnung.

Im Inneren wurden mehrere Schränke im Schlafzimmer und Flur nach Wertgegenständen durchwühlt und mehrere tausend Euro entwendet. Mit der Beute suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Auch steht noch nicht fest, wie sie in das Anwesen eindringen konnten.

Deshalb hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt?, fragt die Polizei. Das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

