Heppenheim. In ein Wohnhaus im Hambacher Tal sind Unbekannte am Sonntag (07.11.) in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter die Haustür auf und durchwühlten anschließend mehrere Räume und stahlen Geld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

