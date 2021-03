Bergstraße. Die Bevölkerung im Landkreis wächst. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Wohnungsbedarf. Ziel müsse sein, dass für Menschen aller gesellschaftlichen Schichten, Altersklassen und Lebenssituationen adäquater Wohnraum bereitgestellt werde, so Landrat Christian Engelhardt in einer Online-Runde, die vom Kreisverband der Christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) moderiert wurde.

Der angespannte Wohnungsmarkt sei die Folge eines attraktiven Standorts in guter Lage, in dem viele Menschen leben möchten. Gleichzeitig führe das zu einer Schieflage zwischen Angebot und Nachfrage. Der Wohnungsdruck nahm in den vergangenen Jahren erheblich zu – nicht zuletzt aufgrund der begrenzten Flächenkapazitäten in einer prosperierenden, aber auch räumlich limitierten Region. Zwar sei es nicht die Aufgabe des Kreises, selbst für Bauland und Wohnraum zu sorgen – dennoch sieht Engelhardt dringenden Handlungsbedarf, wie er im Gespräch mit dem CDA-Vorsitzenden Henning Ameis erklärte.

Eine wachsende Anzahl von Haushalten, besonders der Ein-Personen-Haushalte, sowie ein zunehmender Wohnraumbedarf pro Kopf forciere die Situation. Der Kreis habe dem Thema in seinem Modellprojekt „Vision Bergstraße“ daher einen besonderen Stellenwert eingeräumt, so der Landrat. Aus dem Projekt heraus hatte sich der Verein „WohnVision“ gegründet, der sich mit der Umsetzung neuer Wohnformen beschäftigt. Grundlage ist die Idee des gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden Wohnens.

Die grundsätzliche Raumnutzung sei laut Engelhardt mit ausschlaggebend für die Entwicklung der Region. Die künftige Struktur des Wohnungsmarkts hänge wesentlich von den heutigen Planungen ab. Eine Aufgabe, die im Kreis aufgrund seiner heterogenen Struktur, der relativ hohen Binnenwanderung und der räumlichen Lage zwischen den beiden Metropolregionen überaus anspruchsvoll ist.

In diesem Kontext müsse man auch daran arbeiten, dass die Konflikte zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Wohnungsbau aufgehoben werden und bei der Planung neuer Projekte auch kreative Lösungen berücksichtigt würden. Der CDU-Spitzenkandidat nannte beispielhaft die Aufstockung von Supermärkten, die durch ihre zumeist flache Bauweise eine vertikale Ausdehnung für zusätzlichen Wohnraum bieten könnten.

„Wir haben praktisch keine Leerstände“, sagt Christoph Cranz. Der Vorsitzende der Wohnbau Bergstraße spricht von einer konstanten Nachfrage und betont, dass sich der Bedarf nicht allein auf Sozialwohnungen beziehe. Auch für mittlere Einkommensschichten sei der Markt momentan überaus dünn bestückt. Die Genossenschaft betreut derzeit über 2000 Wohneinheiten in Bensheim, Heppenheim und Lorsch. Davon sind aber lediglich 800 in einer sozialen Bindung.

Neue Wohnungen an allen drei Standorten an der Bergstraße seien bereits konkret in Planung. Der Vorsitzende spricht von mehreren hundert Einheiten, die nach den aktuellen Grundstücksverhandlungen realisiert werden könnten. Cranz beobachtet eine besondere Nachfrage nach kleineren Wohnungen mit zwei bis drei Zimmern für Alleinstehende oder kinderlose Paare. Dies sei künftig wohl das stärkste Segment der Genossenschaft. Die großen Vier- bis Fünfzimmerwohnungen seien aktuell weniger stark gesucht beziehungsweise im Bestand gut repräsentiert.

Der Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach bestätigt das. Auch in der Kreisstadt seien Singlewohnungen sehr gesucht. Es lebten heute weniger Personen pro Quadratmeter, als dies früher der Fall gewesen sei. Die schwierige aktuelle Situation sieht er auch als Folge von schiefen Prognosen: noch vor zehn Jahren seien die Demografen von sinkenden Einwohnerzahlen ausgegangen. „Damit lagen sie komplett daneben.“ Der Kreis habe sich als blühende Region entwickelt, in der immer mehr Menschen leben und arbeiten wollen. Auch Burelbach plädiert für einen breiten Mix an Wohnungen „für jeden Geldbeutel“. tr