Ein Wettbewerb für Dörfer

Der Ort Kolmbach, ein Stadtteil von Lindenfels im Odenwald, hat sich dazu entschieden, am hessischen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen. Das Ziel dieses Wettbewerbes ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in Dörfern leben, sich aktiv um die Mitgestaltung ihres Heimatortes kümmern. Die Aktion dient als Anreiz dafür, sich für eine lebenswerte Zukunft in ländlichen Gebieten einzusetzen und soll das Mitwirken der Bürger an ihrem Heimatort verstärken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Orte, die weniger als 3000 Einwohner haben, dürfen am Wettbewerb teilnehmen – auch Dörfer, die zueinander benachbart sind und sich für den Wettbewerb zusammentun.

Fred Fuchs © MM

Um bei dem Wettbewerb zu gewinnen, muss das Dorf in fünf Kategorien die Jury überzeugen können. Dabei geht es um soziale und kulturelle Aktivitäten, Projekte, die das Dorf in Zukunft angehen möchte, Baumaßnahmen für neue Bewohner, die Grüngestaltung und die wirtschaftliche Entwicklung. Kurz gesagt geht es darum, was im Dorf getan wird, um es zu einem möglichst lebenswerten Ort zu machen. In jeder Kategorie können die Dörfer Punkte erhalten, die am Ende zu einer Gesamtpunktzahl zusammengerechnet werden. Dabei wird auch berücksichtigt, welche Angebote für die Zukunft geplant sind. Sportgruppen, Dorffeste, Vereine und freiwilliges Engagement, wie beispielsweise in der Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr, sind genauso wichtig, wie sichere Straßen, sowie eine ansprechende Gestaltung des Ortes, durch Grünflächen, Sitzgelegenheiten und Zugang zur Natur. Bei alldem darf allerdings nie das Gefühl verloren gehen, dass man sich weiterhin in einem Dorf und nicht in der Stadt befindet. Wer den Wettbewerb für sich entscheidet, hat dann die Möglichkeit Hessen beim deutschlandweiten Wettbewerb zu vertreten. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.