Ein weiterer Corona-Todesfall im Kreis Bergstraße

Bergstraße/Wiesbaden. Im Kreis Bergstraße wurde gestern ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt. Es handelt sich um eine 91-jährige Person aus Rimbach. Insgesamt sind damit im Kreisgebiet 330 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

Neun bestätigte Neuinfektionen meldete gestern das Landratsamt, fünf davon in Bensheim, zwei in Lampertheim und jeweils einer in Lorsch und Viernheim.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis Bergstraße seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 11 647 an. 11 032 Covid-19-Patienten gelten mittlerweile als genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen – ist im Landkreis Bergstraße leicht gesunken und beträgt nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montag 61,0 (Sonntag: 61,4).

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind Stand Montag 28 der 42 Intensivbetten in den Kliniken des Kreises belegt – darunter befindet sich ein Corona-Patient, der allerdings keine invasive Beatmung benötigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hessen zum Start in die neue Woche leicht gestiegen. Der Wert kletterte nach Daten des RKI vom Montag (Stand: 3.16 Uhr) auf 56,9 – nach 56,5 am Vortag.

Innerhalb eines Tages wurden am Montag in Hessen 146 Neuinfektionen registriert. Damit meldeten die Gesundheitsämter seit Beginn der Pandemie 302 254 Fälle. Die meisten von ihnen gelten jedoch inzwischen als genesen.

Höchste Inzidenz in Offenbach

Im Zusammenhang mit dem Virus starben in Hessen 7615 Menschen. In mehr als der Hälfte der hessischen Regionen liegt die Inzidenz bei 50 oder höher. Den höchsten Wert gibt es in Offenbach mit 97,5.

Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser lagen nach Daten des Divi-Registers vom Montag (Stand: 7.19 Uhr) 61 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 22 von ihnen mussten beatmet werden. red/dpa