Ein Vulkan ist ausgebrochen

Auf der spanischen Insel La Palma ist vor zwei Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Grund dafür waren Erdbeben auf der Insel, die den Vulkan aktiviert haben. Das ist seit 50 Jahren nicht mehr auf der Insel passiert, und bis jetzt ist der Vulkan weiterhin aktiv. Wissenschaftler vermuten, dass über Wochen hinweg weiterhin Lavaströme aus dem Vulkan fließen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Durch den Ausbruch verloren viele Menschen auf der Insel ihr Zuhause. Die Lavaströme zerstörten rund 1000 Häuser, aber auch Bananenplantagen, das wirtschaftliche Herzstück der Insel. Die Lava floss vom Vulkan aus ins Meer. Da sie dort vom Wasser abgekühlt wird, verfestigt sie sich und bildet eine Schicht aus Lavastein. Das sorgt dafür, dass sich die Insel vergrößert hat. Die erkaltete Lava bildet eine neue Fläche im Meer und verbreitert die Küste. Das ist vor allem in Zukunft für die Schifffahrt wichtig, da die Kapitäne wissen müssen, an welchen Stellen das Wasser nicht mehr tief genug ist, um mit dem Schiff durchfahren zu werden.

Fred Fuchs © MM

Aber wie kommt es eigentlich zu einem Vulkanausbruch? Ein Vulkan ist ein Berg, aus welchem Gestein aus dem Inneren der Erde kommt: die Lava. Weil es im Inneren der Erde sehr heiß ist, über 6000 Grad Celsius, schmilzt das Gestein und wird flüssig. Befindet es sich unter der Erde nennt man es noch Magma, an der Luft nennt man es dann Lava. Das Magma wird aus dem Erdinneren nach oben gedrückt und dringt an Stellen, an denen die Erdoberfläche rissig ist, aus. Dort kühlt die Lava ab und wird zu Vulkangestein. Geschieht dies häufig an der gleichen Stelle, schichtet sich die kalte Lava zu einem Haufen auf, der immer größer wird, bis sich schließlich ein Vulkan gebildet hat.

Neben Lava stößt ein Vulkan auch Gase und Asche aus. Diese Aschewolken können so groß sein, dass sie den Flugverkehr behindern und dieser eingestellt werden muss. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2