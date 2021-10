Ein Viertel, das fast verschwunden ist

Wenn ein historisches Bild mit dem Vermerk „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ in digitaler Form, aber ohne weitere Hintergrundinformationen im Postfach der Redaktion landet, muss unser Fotograf nicht selten auf Spurensuche gehen, um eine passende aktuelle Ansicht zu fotografieren. Bei unserem heutigen historischen Bild war bekannt, dass es im Jahre 1976 in der Straße „An der Raab“ in Bensheim fotografiert wurde. Bei der Stadtsanierung Anfang der 1980er Jahre wurden viele Gebäude in diesem Bereich, der als „Raabviertel“ bezeichnet wurde, abgerissen. In der Straße „An der Raab“ rückte die neue Bebauung dicht an das Eckhaus zur Raabgasse. In der alten Ansicht ist es rechts am Ende der Straße zu entdecken, hinter dem golden Opel. Die anderen Gebäude fielen der Abrissbirne zum Opfer. tn/BILD:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1