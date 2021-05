Am Sonntag ist Europatag. Der 9. Mai erinnert an die Schuman-Erklärung aus dem Jahr 1950. Damals hielt der französische Außenminister Robert Schuman in Paris eine Rede über seine Vision einer neuen politischen Zusammenarbeit in Europa, die Kriege zwischen den Staaten verhindern sollte. Sein Vorschlag gilt als Grundsteinlegung für die Europäische Union. Gefeiert wird der Europatag seit

...